Calciomercato Milan no di Thiaw al Como Ma potrebbe finire qui

Il calciomercato estivo del Milan si concluderà senza il trasferimento di Malick Thiaw al Como, ma le sorprese non sono escluse. La situazione rimane in evoluzione, lasciando aperta la possibilità che il difensore possa cambiare casacca prima della fine del mercato. Scopriamo insieme quali sviluppi potrebbero ancora rivoluzionare il futuro di Thiaw e il destino dei rossoneri.

Malick Thiaw non si trasferirà dal Milan al Como in questo calciomercato estivo, ma non è detto che resti in rossonero. Ecco le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, no di Thiaw al Como. Ma potrebbe finire qui

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - thiaw - como

