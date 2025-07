Aperture serali del museo della Civitella fra visite ed eventi musicali

A partire dalle prossime settimane, il Museo della Civitella di Chieti trasforma le sue serate in un incantevole connubio di arte e musica. In occasione di Chieti Classica, cinque aperture serali dalle 20 alle 23.30 offrono visite straordinarie arricchite da performance musicali nell'auditorium Cianfarani. Un’esperienza suggestiva che unisce cultura, emozioni e atmosfere uniche: non perdere l’opportunità di vivere queste serate straordinarie.

