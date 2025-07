Extralberghiero in Sicilia la Federazione Fare chiede il ritiro dell’ultimo decreto assessoriale

La Federazione Fare, rappresentando le associazioni dell’extralberghiero in Sicilia, si mobilita per difendere la propria comunità, chiedendo con fermezza il ritiro dell’ultimo decreto assessoriale. Questa iniziativa nasce dalla preoccupazione per i nuovi requisiti, che rischiano di compromettere la crescita e la sostenibilità delle strutture ricettive. È fondamentale trovare un equilibrio tra regolamentazione efficace e tutela delle imprese, affinché il settore possa continuare a prosperare senza ostacoli ingiustificati.

La Federazione nazionale Fare (Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera) esprime profonda preoccupazione per il contenuto del decreto assessoriale 21042025, attuativo della legge regionale 62025, che introduce nuovi requisiti per le strutture extralberghiere operanti in Sicilia. Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: federazione - sicilia - decreto - assessoriale

Federazione Italiana Psicologi Sport, Marco Italiano delegato per Sicilia e Calabria - Marco Italiano, psicologo e psicoterapeuta di Milazzo, si espande: ora è delegato della Federazione Italiana Psicologi dello Sport per Sicilia e Calabria.

«Acque agitate nel settore extralberghiero in Sicilia per il decreto assessoriale, attuativo della legge regionale 6/2025, che introduce norme giudicate troppo restrittive dalla Federazione nazionale Fare. La sigla esprime infatti profonda preoccupazione per il co Vai su Facebook

Extralberghiero in Sicilia, la Federazione Fare chiede il ritiro dell’ultimo decreto assessoriale; Sicilia, varata la legge (della discordia) sull’extralberghiero; Ospitalità extralberghiera, FARE contro il decreto della Regione: “Penalizza il settore.

Extralberghiero in Sicilia, FARE: “Ritirare l’ultimo decreto assessoriale” - PALERMO – La Federazione nazionale FARE (Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera) esprime profonda preoccupazione per il contenuto del decreto assessoriale 2104/2025, attuativo della ... Segnala livesicilia.it

Ospitalità Extralberghiera in Sicilia: La Federazione FARE Contesta il Nuovo Decreto - La Federazione nazionale FARE (Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera) ha manifestato forte preoccupazione riguardo al decreto assessoriale 2104/2025, che attua la legge regionale 6/2025 ... Si legge su itacanotizie.it