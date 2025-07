Tennis cosa lascia in eredità Fabio Fognini

Il mondo del tennis si ferma un attimo per salutare un grande campione. Fabio Fognini, a 38 anni, ha annunciato il suo ritiro, lasciando un’eredità fatta di emozioni, talento e passione. Con una carriera ricca di alti e bassi, ha scritto pagine indimenticabili dello sport italiano. Ma cosa lascia in eredità questa leggenda vivente? Scopriamolo insieme, tra vittorie, sfide e l’amore per la famiglia.

Il tennista ha annunciato il ritiro. Con una sconfitta – vittoria, come l'ha definita lui, Fabio Fognini, ieri 9 luglio, a sorpresa ha detto addio al tennis. A 38 anni è giusto appendere la racchetta al chiodo e fermarsi, prendersi del tempo per una nuova vita e per i suoi tre figli nati dal matrimonio con l'ex collega e campionessa Flavia Pennetta. "Gli ultimi anni della carriera sono stati difficili, è arrivato il momento di essere onesto con me stesso. Ho avuto dei cali nel ranking. Amo questo sport e la motivazione è ancora alta, il tennis mi ha accompagnato per tutta la vita. Ho tanti bei ricordi che conservo nel cuore, qualcosa di speciale.

