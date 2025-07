Cos'è questa storia che il ministero della Cultura ha pubblicato un libro di Giuli usando soldi pubblici

Una vicenda che ha sollevato polemiche e interrogativi sulla gestione dei fondi pubblici. Il caso riguarda la recente decisione del Ministero della Cultura di investire 21mila euro per ripubblicare alcuni volumi, tra cui uno dell’attuale ministro Alessandro Giuli, in occasione di una mostra sugli antichi culti romani. La scelta, contestata dal Movimento 5 Stelle, ha acceso un dibattito sulla trasparenza e l’uso delle risorse pubbliche. Ma quali sono i dettagli e le implicazioni di questa storia? Scopriamolo insieme.

Il ministero della Cultura avrebbe stanziato 21mila euro per ripubblicare alcuni libri, tra cui uno dell'attuale ministro Alessandro Giuli, da inserire in una mostra sugli antichi culti romani. Sul caso il Movimento 5 stelle ha annunciato un'interrogazione parlamentare. Il ministero ha detto che il libro è stato scelto per la mostra prima che Giuli diventasse ministro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ministero - giuli - cultura - libro

Legge sul libro, Giuli: ministero della Cultura farà la sua parte - Il Ministero della Cultura si impegna a sostenere il percorso legislativo per la legge sul libro. A Torino, il ministro ha sottolineato l'importanza della collaborazione con il mondo del libro e con le sue rappresentanze, confermando che, sebbene il Parlamento svolga un ruolo centrale, il ministero è pronto a contribuire attivamente a questa iniziativa.

Il ministero della Cultura avrebbe stanziato 21 mila euro di fondi pubblici per la distribuzione del libro di Alessandro Giuli intitolato “Venne la Magna Madre. I riti, il culto, l’azione di Cibele Romana”. La determina ministeriale, pubblicata da Domani, è diventata Vai su Facebook

Il ministero della Cultura ha speso 21 mila euro per pubblicare e distribuire il libro di Giuli? L'interrogazione dei 5 stelle https://lespresso.it/c/politica/2025/07/09/m5s-interrogazione-libro-ministro-giuli-promosso-ministero-cultura/55506… Vai su X

Il ministero della Cultura ha speso 21 mila euro per pubblicare e distribuire il libro di Giuli? L'interrogazione dei 5 stelle; “Perché Giuli spende 21mila euro del ministero per pubblicare il suo libro?”, interrogazione M5S…; Cultura ad personam. I soldi del ministero per il libro del “vate” Giuli.

“Perché Giuli spende 21mila euro del ministero per pubblicare il suo libro?”, interrogazione M5S alla Camera - Interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle sul ministro della Cultura che avrebbe stanziato fondi del ministero per la pubblicazione del suo libro ... Secondo ilfattoquotidiano.it

M5s: “Interrogazione sul libro di Giuli promosso dal ministero della Cultura” - " Alessandro Giuli, in veste di ministro della Cultura, secondo quanto riportato dal quotidiano Domani avrebbe stanziato 21. Come scrive msn.com