UFFICIALE – Abbonamenti Inter 2025-26 | tre tipologie e più novità

L’Inter apre le porte a un nuovo emozionante capitolo: la campagna abbonamenti 2025-26 è ufficialmente partita, offrendo tre tipologie di rinnovo e nuove opportunità per i tifosi. Con più scelte, maggiore flessibilità e un risparmio fino al 52%, tornare a San Siro sarà ancora più conveniente e coinvolgente. Preparatevi a vivere la passione come mai prima d’ora, perché il nostro stadio ci aspetta, pronti a scrivere insieme la storia. È...

L’Inter, tramite un annuncio ufficiale, ha fatto scattare la campagna abbonamenti per la stagione 2025-26. Ecco tutte le informazioni. COMUNICATO – Più scelte e flessibilità, risparmio fino al 52% rispetto all’acquisto dei biglietti, singola partita a partire da 16€: tutti i vantaggi per rinnovi e nuovi abbonamenti. Come la prima volta. Ancora una volta. San Siro che ci aspetta, per tornare, insieme, a vivere la passione per i nostri colori. È il popolo nerazzurro a rendere il Meazza un posto unico, attraverso il tifo, l’affetto, la vicinanza. Proprio per questo, la nuova proposta abbonamenti 2025-26 è pensata per mettere al centro la fedeltà, la presenza e la voglia di vivere ogni istante nerazzurro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Abbonamenti Inter 2025-26: tre tipologie e più novità

