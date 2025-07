Inter e Juventus la super offerta che fa saltare il banco

L’attenzione del calcio internazionale si sposta ancora una volta sul nostro campionato, dove Inter e Juventus rischiano di perdere due pedine chiave a causa delle offerte irrefrenabili dell’Arabia Saudita. Theo Hernandez e Retegui sembrano ormai a un passo dalla nuova avventura nel Saudi League, mettendo a rischio le strategie di mercato delle big italiane. Beppe Marotta avverte: il rischio di perdere questi talenti è sempre più concreto.

Rischia di sfumare un obiettivo di mercato per le due big italiane: la minaccia arriva sempre dall'Arabia Saudita Gli occhi dell' Arabia Saudita restano sempre fissi sul campionato italiano. Nelle ultime ore due nuove operazioni verso la Saudi League: l' Al-Hilal ha certificato l'ingaggio di Theo Hernandez dal Milan con la firma del francese, mentre l' Al-Qadsiah sta per definire il trasferimento di Retegui. Beppe Marotta (Ansa) – Calciomercato.it Operazione da circa 70 milioni di euro complessivi per il centravanti della Nazionale, pronto così a lasciare l' Atalanta dopo l'offerta irrinunciabile da 16 milioni più bonus d'ingaggio per le prossime quattro stagioni.

