Colpi Napoli lunedì tre visite mediche | può accadere davvero

Il Napoli si prepara a una sessione di calciomercato ricca di sorprese e novità, sotto la guida esperta di Antonio Conte. Con tre visite mediche in programma lunedì e una serie di trattative intense, i partenopei puntano a rinforzarsi per affrontare al meglio le quattro competizioni dell’anno prossimo. Il futuro azzurro si gioca ora: scopriamo insieme quali colpi potrebbero renderlo ancora più competitivo e sorprendente.

Per il Napoli agli ordini di Antonio Conte, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità in sede di calciomercato. Il Napoli, dunque, ha tutta la voglia di allestire una squadra che riesca a competere nelle quattro stagioni dell'anno prossimo: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Proprio per questo motivo, di fatto, Giovanni Manna è al centro di tantissime trattative in sede di calciomercato. In queste ore, a circa una settimana dall'inizio del ritiro di Dimaro, il Napoli è infatti al centro di tante indiscrezioni. Proprio su tre di queste bisogna registrare u n importantissimo aggiornamento.