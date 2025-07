Ucraina von der Leyen arriva a Roma per la Conferenza sulla ricostruzione

Ursula von der Leyen atterra a Roma per la Conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina, un evento cruciale che riunisce oltre 5.000 partecipanti da tutto il mondo. In un momento di grande sfida e speranza, leader globali, istituzioni e imprese si confrontano per delineare il futuro di una nazione in ricostruzione. La presenza della presidente della Commissione Ue sottolinea l'importanza di questa iniziativa, destinata a segnare un punto di svolta per l'Ucraina e l'intera comunità internazionale.

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, arriva al Centro congressi La Nuvola a Roma per partecipare alla Conferenza per la ripresa dell'Ucraina (URC2025), co-organizzata dai Governi italiano e ucraino il 10 e 11 luglio. Saranno presenti circa 5.000 partecipanti, fra cui circa 100 delegazioni governative e 40 di organizzazioni internazionali, incluse le principali banche di sviluppo, 2.000 aziende e rappresentati di autonomie locali e società civile, oltre 500 giornalisti accreditati.

