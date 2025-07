Roma blindata per la Conferenza sull’Ucraina | sicurezza rafforzata all’Eur traffico deviato e metro chiusa

Roma si trasforma in un forte durante la Ukraine Recovery Conference 2025, con misure di sicurezza straordinarie che coinvolgono l’intera città. Tra traffico deviato e metro chiusa, il cuore dell’Eur si prepara a ospitare un evento di portata globale, attirando leader mondiali e personalità di rilievo. Un momento cruciale per la capitale, pronta a mostrare il suo volto più sicuro e dinamico, e a scrivere un nuovo capitolo di storia internazionale.

Nel cuore dell’Eur, tra vetrate d’acciaio e palazzi monumentali, scatta il piano sicurezza più imponente dell’estate romana. Giovedì 10 e venerdì 11 luglio, il quartiere sarà il centro del mondo politico e diplomatico con l’arrivo della Ukraine Recovery Conference 2025, ospitata nel centro congressi La Nuvola. Attesi a Roma capi di Stato, imprenditori internazionali e, su tutti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Una cornice di altissimo profilo che ha spinto le autorità a una chiusura capillare dell’area e a un piano straordinario di viabilità e trasporti. Massima allerta intorno a La Nuvola: perimetro blindato, accessi limitati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma blindata per la Conferenza sull’Ucraina: sicurezza rafforzata all’Eur, traffico deviato e metro chiusa

