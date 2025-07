Sorpresa Napoli sia Nunez che Lucca | dipende tutto da un doppio addio

Il calciomercato del Napoli si infiamma: l’ipotesi di vedere in azzurro sia Darwin Nunez del Liverpool che Lorenzo Lucca dell’Udinese apre scenari sorprendenti. La volontà del club partenopeo di rinforzarsi in attacco si fa sempre più concreta, ma tutto dipende da un doppio addio. Tra sogni e realtà, il futuro della squadra potrebbe dipanarsi tra un investimento importante e una strategia audace, portando la squadra a nuovi traguardi.

Per il Napoli si è paventata l’ipotesi di vedere in azzurro sia Darwin Nunez del Liverpool che Lorenzo Lucca dell’Udinese. Il Napoli, di fatto, ha tutta l’intenzione di comprare un altro attaccante importante. I due nomi che si stanno facendo in queste prime settimane di calciomercato sono quelli di Darwin Nunez del Liverpool e Lorenzo Lucca dell’Udinese. Il primo sicuramente costerebbe di più, visto che i ‘Reds’ chiedono ben 70 milioni di euro per cederlo a titolo definitivo. Per il centravanti italiano, invece, ci vogliono ‘solo’ 35 milioni di euro. Nel frattempo, però, è stata un’avanzata un’ipotesi che ha davvero sconvolto tutti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Sorpresa Napoli, sia Nunez che Lucca: dipende tutto da un doppio addio

In questa notizia si parla di: napoli - nunez - lucca - sorpresa

Nunez – Lucca, il Napoli ha sciolto ogni dubbio: si chiude - In casa Napoli, l’attenzione è tutta rivolta alla sfida tra Nunez e Lucca: una scelta strategica fondamentale per la prossima stagione.

Attaccante a sorpresa per il Napoli Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, oltre agli obiettivi primari come Nunez e Lucca, il Napoli starebbe lavorando all'acquisto di Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 che si svincolerà dal Bres Vai su X

Valter De Maggio conferma: "Il Napoli ha preso Lorenzo Lucca". Con Osimhen in uscita, doppio colpo in attacco insieme a Nunez... Vai su Facebook

Napoli tra Lucca e Nunez: sorpresa per le richieste dell’Udinese; Dossena a sorpresa: Napoli, meglio Lucca che Nunez: il motivo; Napoli tra Lucca e Nunez: sorpresa per le richieste dell’Udinese, Liverpool aspetta ma Conte ha fretta.

Lucca/Nunez, il Napoli si è preso il proprio tempo per decidere - Lucca/Nunez, il Napoli si è preso il proprio tempo per decidere. Come scrive ilnapolionline.com

Napoli tra Lucca e Nunez: sorpresa per le richieste dell’Udinese, Liverpool aspetta ma Conte ha fretta - L’entourage di Lucca si dice tranquillo, ma le richieste dell’Udinese al primo vero contatto hanno sorpreso il Napoli. Si legge su ilnapolionline.com