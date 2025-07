Osimhen-Galatasaray è finita per la Juve? Il Napoli ha preso una decisione

Il futuro di Victor Osimhen resta al centro di un vivace intreccio di mercato tra Juventus, Napoli e Galatasaray. Mentre il club partenopeo ha aperto alla cessione, le ambizioni dei bianconeri si scontrano con l’insistenza del club turco, desideroso di assicurarsi il talento nigeriano a titolo definitivo. Una situazione che tiene tutti con il fiato sospeso, promettendo sviluppi emozionanti nelle prossime settimane. Ecco cosa filtra su questo triangolo di calciomercato...

Victor Osimhen sta continuando ad attirare l'attenzione sul mercato e in Serie A. Il Napoli ha aperto alla cessione, la Juve sogna ancora di poterlo portare in rosa e il Galatasaray, dal canto suo, spinge per averlo a titolo definitivo dopo la stagione in prestito. Osimhen ha un contratto con il Napoli fino al 2026 ma già dallo scorso anno qualcosa si è rotto con De Laurentiis e con il club partenopeo.

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Offerta da 60 milioni per Osimhen, il Napoli dice no; Calciomercato, Osimhen resta al Galatasaray. Juve, Douglas Luiz per Sancho.

Calciomercato Napoli, ore decisive per Osimhen: senza garanzie resta in azzurro, ma lui vuole il Galatasaray - Che sui social mette in chiaro quello che si aspetta: tornare al Galatasaray. Segnala ilmattino.it

Napoli-Osimhen, oggi scade la clausola rescissoria: il Galatasaray definisce le modalità di pagamento - Accordo raggiunto con i dirigenti turchi sulla cifra di 75 milioni: ora resta da decidere la formula dell'operazione ... Si legge su msn.com