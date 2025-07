Blue Bloods | Lo spin-off Boston Blue cambia volto a uno dei Reagan e svela il motivo del trasferimento di Danny

In un sorprendente twist, “Boston Blue” rivoluziona il mondo di Blue Bloods cambiando volto a uno dei Reagan e svelando il motivo dietro il trasferimento di Danny. L’entrata di Mika Amonsen nel cast porta una ventata di novità, interpretando un personaggio che darà nuova profondità alla storyline. Un nuovo capitolo si apre per i fan della serie, lasciandoli ansiosi di scoprire come si evolverà questa intrigante vicenda.

Mika Amonsen si unisce al cast di Boston Blue, lo spin-off di Blue Bloods che esplora un nuovo capitolo della vita di Danny. Interpreterà un altro Reagan.

