Cinque persone bruciate vive in casa | Lì fanno stregonerie

Tragedia in India: cinque persone, accusate di stregoneria, sono state bruciate vive in un terribile incendio domestico, lasciando dietro di sé una scia di orrore e dolore. Solo un sedicenne è sopravvissuto, testimone impotente di un atto brutale radicato in antiche credenze. La comunità si interroga su questa violenta tradizione e sulla lotta per combatterla. Conoscete le storie di superstizioni che ancora alimentano simili tragedie?

Un'intera famiglia letteralmente bruciata viva e un unico sopravvissuto, un ragazzino di sedici anni, che ha assistito all'orrore. E il motivo si perde nella notte dei tempi: erano tutti sospettati di stregoneria. Siamo in India, dove tre uomini sono stati arrestati. Un'intera famiglia. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: cinque - persone - bruciate - vive

Traffico di cocaina nel napoletano: in manette cinque persone - Nell'area del napoletano, la polizia ha arrestato cinque individui provenienti da Caivano e Afragola, accusati di associazione per delinquere e traffico di cocaina.

Vishwash Kumar Ramesh, 40 anni, è l'unico sopravvissuto al disastro aereo avvenuto giovedì ad Ahmedabad, nel nord-ovest dell’India, e in cui sono morte 241 delle 242 persone a bordo. Dal letto di ospedale, Vishwash racconta la sua storia di unico sopravv Vai su Facebook

Cinque persone bruciate vive in casa: Lì fanno stregonerie; Incendi a Los Angeles, almeno 24 morti. Oltre 150mila senza casa. Tutti gli aggiornamenti - Sale a 24 il numero delle vittime. Biden: Sostegno per tutto il tempo necessario; Strage di Viareggio, confermata la condanna a cinque anni per Mauro Moretti: il profilo dell'ex ad di Fs e Rfi.

Isis: bruciate vive 45 persone in Iraq - Panorama - Nuovo orrore firmato dall’Isis: i jihadisti avrebbero bruciato vive 45 persone ad al- Secondo panorama.it

Tanzania: sette persone bruciate vive, erano accusate di stregoneria - Orrore in Tanzania, dove sette persone sono state bruciate vive dalla folla che li ha accusate di praticare la stregoneria nel villaggio di Murufiti, regione di Kigoma al confine con il Burundi. Lo riporta fanpage.it