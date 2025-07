In due mesi cuori nuovi per tre bambini La storia del piccolo Angelo il trapianto e la nuova vita

In soli due mesi, il cuore nuovo ha restituito la speranza a tre giovani vite a Bergamo, tra cui il piccolo angelo di appena un anno e mezzo. La loro storia è fatta di coraggio, tecnologia e solidarietà : prima con un cuore artificiale che ha tenuto in vita i loro sogni, poi con un trapianto riuscito. La storia del...

Bergamo. Tra marzo e aprile all’ospedale Papa Giovanni sono stati effettuati tre trapianti di cuore su pazienti pediatrici: due bambini di 1 anno e mezzo e 3 anni, e una ragazzina di 15 anni. In tutti i casi, prima del trapianto, è stato utilizzato un cuore artificiale, un dispositivo meccanico che aiuta il cuore gravemente malato a pompare il sangue, garantendo la sopravvivenza in attesa di un organo compatibile da donatore. La storia del piccolo Angelo. Il più piccolo, Angelo (nome di fantasia per tutelarne la privacy), ha appena un anno e mezzo ed è siciliano. Subito dopo la nascita gli era stata diagnosticata una miocardiopatia dilatativa e il trapianto rappresentava la sua unica speranza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - In due mesi cuori nuovi per tre bambini. La storia del piccolo Angelo, il trapianto e la nuova vita

