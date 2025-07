Controlli in uno stabilimento balneare a Pellaro sequestrati 50 chili di alimenti non tracciati

Durante un blitz nei giorni scorsi, i militari di Pellaro, sostenuti dal Nas e Nil di Reggio Calabria, hanno sequestrato 50 chili di alimenti privi di tracciabilità presso uno stabilimento balneare locale. Un intervento che mette in luce l’importanza dei controlli per garantire la sicurezza dei consumatori e tutelare la qualità alimentare. La vicenda sottolinea come la tutela della salute pubblica sia una priorità, invitando tutti a rispettare le normative vigenti.

Nei giorni scorsi, i militari della stazione di Pellaro, con il supporto del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) e del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Reggio Calabria, hanno passato al setaccio un noto stabilimento balneare della zona, (del quale non è stato fornito il nome ndr). 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

