Cinque Terre litiga con la fidanzata sulla Via dell’Amore turista vola dalla scogliera e annega in mare

Una vacanza da sogno si trasforma in tragedia nelle suggestive Cinque Terre. La drammatica caduta di un turista australiana dalla scogliera di Via dell’Amore sconvolge l’intera comunità, mentre le autorità indagano per chiarire la dinamica dell’incidente. Un episodio che lascia sgomenti e solleva interrogativi sulla sicurezza di uno dei luoghi più affascinanti d’Italia. La storia di questa tragica notizia ci ricorda quanto la bellezza possa essere fragile e imprevedibile.

Per la coppia australiana doveva essere l'ultimo giorno di vacanza, invece nella notte la tragedia. Carabinieri e Capitaneria indagano per capire la dinamica È precipitato dalla scogliera di Via dell'Amore, alta circa 14 metri, a Manarola, nel Parco nazionale delle Cinque Terre. È morto così.

In questa notizia si parla di: cinque - terre - amore - scogliera

