Invalsi 2025 Cuzzupi Ugl Scuola | Le strade intraprese funzionano Si vada avanti con decisione

Negli ultimi mesi, le strategie adottate per migliorare il sistema scolastico mostrano risultati concreti e incoraggianti. Con dati chiari e progressi tangibili, è evidente che le strade intraprese per ridurre la dispersione e rafforzare l’educazione funzionano. È fondamentale continuare su questa strada con decisione, consolidando i successi e rafforzando le azioni mirate, per garantire un futuro più stabile e inclusivo per i giovani italiani.

“C’è poco da discutere. I dati dimostrano che la strada tracciata in questi mesi è quella giusta. Il calo della dispersione scolastica esplicita è un dato di fondamentale importanza così come le risposte positive giunte attraverso specifiche iniziative quali Agenda Sud e lo stesso Decreto Caivano sono elementi che indicano quanto sia stato importante incidere in maniera diretta attraverso azioni mirate e coinvolgendo attivamente tutti gli attori impegnati, siano essi docenti, alunni, famiglie”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

