Osimhen al Galatasaray c’è un primo sì del Napoli | ecco cosa manca

L’eventuale trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray sta facendo tremare le quotazioni di mercato, con il Napoli che mostra segni di apertura e un primo sì significativo. La sessione estiva del calciomercato è ricca di colpi di scena per la squadra napoletana, che si prepara a definire alcune trattative cruciali. Ma cosa manca ancora prima di ufficializzare l’affare? Scopriamolo insieme.

Sul possibile passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray c’è da segnalare un primo sì del Napoli. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua ad essere l’assoluto protagonista di questa sessione estiva del calciomercato. Basta pensare che, dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, Giovani Manna sta per chiudere sia per Noa Lang che Sam Beukema. I due giocatori olandesi, di fatto, dovrebbero svolgersi lunedì prossimo le visite mediche di rito. Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti sul fronte di questi due calciatori, in casa Napoli bisogna segnalare un’altra novità sul futuro di Victor Osimhen. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Osimhen al Galatasaray, c’è un primo sì del Napoli: ecco cosa manca

In questa notizia si parla di: osimhen - galatasaray - primo - napoli

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Il Vicepresidente del Galatarasay è sicuro sulla questione Osimhen Metin Ozturk ne ha parlato all'Assemblea Ordinaria generale finanziaria turca: "Anche Icardi era un giocatore in prestito il primo anno che è arrivato" #SscNapoli #Osimhen #Galatasaray Vai su Facebook

Il Vicepresidente del Galatarasay è sicuro sulla questione Osimhen Metin Ozturk ne ha parlato all'Assemblea Ordinaria generale finanziaria turca: "Anche Icardi era un giocatore in prestito il primo anno che è arrivato" #SscNapoli #Osimhen #Galatasaray Vai su X

Osimhen al Galatasaray: il Napoli dà ok alle rate, ma chiede primo saldo alla firma; Vicepresidente Galatasaray: Osimhen? Sarà tutto chiaro in 48 ore; Osimhen, il Galatasaray alza l’offerta ma il Napoli non fa sconti: si tratta.

Il Mattino – Napoli, anche Osimhen ha chiesto delle garanzie al Galatasaray - Il Mattino scrive della trattativa che potrebbe portare Victor Osimhen al Galatasaray: "Napoli e Galatasaray si sono guardate negli occhi per stringersi ... Si legge su iamnaples.it

Calciomercato Napoli, ore decisive per Osimhen: senza garanzie resta in azzurro, ma lui vuole il Galatasaray - Che sui social mette in chiaro quello che si aspetta: tornare al Galatasaray. Secondo ilmattino.it