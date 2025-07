Lanciano travolto in bici sulla pista ciclopedonale di via Del Mare

Un drammatico incidente scuote Lanciano: un uomo di 46 anni, in sella a una bici elettrica, è stato travolto da un’auto sulla pista ciclopedonale di via del Mare. L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, ha suscitato grande preoccupazione e attenzione tra i residenti. Le prime ricostruzioni indicano che una Lancia Y si stava immettendo da una...

Un uomo di 46 anni è stato travolto da un'auto mentre in sella a una bici elettrica stava percorrendo la pista ciclopedonale di via Del Mare. L'incidente è successo nel tardo pomeriggio di ieri, 9 luglio, a Lanciano. In base a una prima ricostruzione, una Lancia Y si stava immettendo da una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

