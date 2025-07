Locarno Film Festival Ferrara rappresenta l' Italia con il lungometraggio ' Le bambine'

Il 78º Locarno Film Festival si apre con una notevole vetrina italiana: “Le bambine”, opera prima di Valentina e Nicole Bertani. Ambientato e girato a Ferrara, il film rappresenta un importante momento di visibilità per il cinema italiano, grazie a una sinergia tra produzione, Emilia-Romagna Film Commission e il Comune di Ferrara. Nella troupe hanno lavorato talenti emergenti e professionisti esperti, rendendo questa pellicola un simbolo di creatività e collaborazione.

