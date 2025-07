Incidente sulla 613 centauro sbatte contro segnaletica lavori in corso | è grave

Un violento scontro sulla superstrada 613 Brindisi-Lecce ha coinvolto un motociclista di 52 anni, originario di Surbo, che si è scontrato contro la segnaletica dei lavori in corso. L’incidente, avvenuto questa mattina a San Pietro Vernotico, si è rivelato gravissimo. Le autorità stanno ancora analizzando le cause, ma la scena evidenzia quanto sia fondamentale mantenere massima attenzione, soprattutto in zone di cantiere. La sicurezza stradale deve essere una priorità assoluta per tutti gli automobilisti e motociclisti.

SAN PIETRO VERNOTICO - Grave incidente nella prima mattinata di oggi, 10 luglio, sulla superstrada 613 Brindisi-Lecce, all'altezza di San Pietro Vernotico ed in direzione del capoluogo adriatico. Un uomo alla guida di una moto, da quanto emerso un 52enne orginario di Surbo, per ragioni in fase di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: grave - incidente - centauro - sbatte

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale - Un episodio drammatico scuote Tavarnelle di Cortona: uno scontro tra moto e auto sulla Sr71 ha lasciato un 37enne gravemente ferito.

Incidente stradale mentre va al lavoro, motociclista perde la vita Leggi l'articolo: https://cityne.ws/6dSDj Vai su Facebook

Incidente sulla 613, centauro sbatte contro segnaletica “lavori in corso”: è grave; MAJANO | PERDE IL CONTROLLO DELLA MOTO E SBATTE CONTRO UNA RINGHIERA: GRAVE UN GIOVANE DI FARLA; Moto sbatte contro un cantiere: nell'incidente muore 17enne, grave 16enne.

Incidente mortale su via Ostiense: schianto tra auto e moto, morto il centauro - Sul posto la Polizia Locale che ha chiuso via Ostiense per il tempo necessario alle operazioni di soccorso. Segnala fanpage.it

Incidente in via Piave, ferito un centauro - Un grave incidente stradale è avvenuto questa sera dopo le 20 in via Piave a Latina, all'ingresso della città. Da latinaoggi.eu