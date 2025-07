Temptation Island Valentina e Antonio | Non si sono lasciati il gesto di Maria De Filippi

Le emozioni di Temptation Island continuano a sorprendere i fan: Valentina e Antonio non si sono lasciati, anzi, ci sono segnali che la loro storia sia ancora viva. La partecipazione di Maria De Filippi potrebbe aver scosso ulteriormente questa coppia, lasciando tutti con il fiato sospeso. In attesa del secondo appuntamento in onda stasera, non mancano le sorprese e i colpi di scena che continueranno ad alimentare il mistero sulle sorti di questa relazione.

Pare che la relazione di Valentina Riccio e Antonio Panico a Temptation Island non sia finita. Sembra proprio che i due non si siano lasciati e che addirittura lui abbia ricevuto una proposta da parte di Maria De Filippi. Questo è ciò che riporta una nuova segnalazione su questa coppia, di cui si è parlato solo un po’ durante la prima puntata. In attesa di scoprire cosa accadrĂ nel corso del secondo appuntamento, in onda stasera, non mancano le indiscrezioni. Valentina e Antonio dopo Temptation Island: lui lavorerĂ per Maria De Filippi?. Tutta l’attenzione è puntata su Sonia M. e Alessio a Temptation Island, tanto che si parla addirittura di gravidanza. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Temptation Island, Valentina e Antonio: “Non si sono lasciati, il gesto di Maria De Filippi”

In questa notizia si parla di: temptation - island - valentina - antonio

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Per Valentina e Antonio è iniziato il viaggio nei sentimenti! Ecco cos’è successo nella prima puntata di #TemptationIsland Come proseguirà tra di loro? Appuntamento a GIOVEDÌ in prima serata su Canale 5! Vai su Facebook

Antonio esplode dopo il video di Valentina, fa le valigie e tira pugni al muro: "La sto anche rispettando" #TemptationIsland Vai su X

Chi sono Valentina Riccio e Antonio Panico a Temptation Island 2025: cosa sappiamo sulla loro storia; Temptation Island, segnalazione clamorsa su Antonio: “Ora lavora per Maria De Filippi”. Cosa è successo con Valentina; Temptation Island 2025, chi sono Valentina e Antonio: età , lavoro e presentazione.

Temptation Island: Antonio e Valentina, svolta lavorativa per lui - Temptation Island sta entrando nel vivo e iniziano ad emergere le prime notizie scottanti rispetto alle coppie, vediamo il retroscena tra Antonio e Valentina che ha fatto discutere. Si legge su notizie.it

Temptation Island, spunta la segnalazione su Antonio: “Lavora da Maria De Filippi”. Com’è finita con Valentina - Stando ad alcune segnalazioni emerse sul web Antonio e Valentina del reality show condotto da Filippo Bisciglia starebbero ancora insieme, ma non è tutto ... Secondo libero.it