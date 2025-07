AEW | MJF riapre la ferita di Mark Briscoe con un colpo basso inaudito

a casa e smettere di fingersi un vero wrestler”. La scena si è infiammata, lasciando intendere che le tensioni tra i due campioni sono più vive che mai. Un episodio che promette scintille ancora prima di All In: Texas, e che sicuramente farà discutere gli appassionati per molto tempo.

Durante l'episodio del 9 luglio di AEW Dynamite, MJF ha letteralmente incendiato il ring con un promo al vetriolo contro Mark Briscoe, scatenando il pubblico a pochi giorni da All In: Texas. Tutto è iniziato con MJF che prendeva in giro la folla texana con un'esagerata imitazione dell'accento del sud, provocando un coro assordante di "shut the f**k up". Ma lui non si è fermato. Ha subito puntato il dito contro Briscoe, dicendogli di "tornare nel suo laboratorio di metanfetamine in Delaware". Briscoe ha risposto con la sua tipica intensità, dicendo a MJF che aveva bisogno di "una bella lezione alla vecchia maniera" e rivendicando con orgoglio le sue radici: "Il mercoledì è il giorno in cui si parla, e io sono fiero di essere un campagnolo e un redneck.