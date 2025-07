Riccione inaugura un nuovo spazio collettivo dedicato ad anziani disabili e soggetti fragili

Riccione apre le porte a un nuovo spazio collettivo dedicato a anziani, disabili e soggetti fragili, un luogo pensato per promuovere inclusione, socializzazione e benessere. L’inaugurazione di ieri, alla presenza della sindaca Daniela Angelini e dell’assessora Marina Zoffoli, segna un passo importante verso una comunità più solidale e accogliente. La struttura offrirà supporto e servizi fondamentali, rafforzando il senso di appartenenza e cura per tutti.

È stato inaugurato ieri mattina, alla presenza della sindaca Daniela Angelini e dell'assessora alla Famiglia Marina Zoffoli, un nuovo spazio collettivo dedicato ad anziani, a persone con disabilità e soggetti fragili adulti con caratteristiche assimilabili a quelle dell'età anziana.

