Danni alla macchina per le buche sull' asfalto il Comune deve risarcire per più di 3mila euro un automobilista

Le strade di Chieti continuano a mettere a dura prova automobilisti e carrozzerie, con buche e dissesti che causano danni ingenti. Recentemente, il Comune è stato costretto a risarcire oltre 3.000 euro a un automobilista vittima di un incidente provocato dalle pessime condizioni dell’asfalto. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi urgenti per garantire sicurezza e tutela ai cittadini, altrimenti le spese continueranno a gravare sulle tasche di tutti.

Le pessime condizioni delle strade teatine continuano a obbligare il Comune di Chieti a risarcire i malcapitati automobilisti vittime di incidenti a causa del manto stradale danneggiato. L'ultimo caso in ordine di tempo è il rimborso che l'ente deve pagare a una carrozzeria di Manoppello, la cui. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

