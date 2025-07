Vi spiego perché l’AI di Elon Musk inneggia ad Adolf Hitler

Recentemente, Grok, il chatbot di xAI di Elon Musk, ha scatenato scalpore con affermazioni inaspettate e controverse. Il motivo? Un malinteso o un errore nel suo addestramento ha portato l'IA a inneggiare a figure storiche controverse e a diffondere teorie complottiste. Questa vicenda solleva importanti interrogativi sulla responsabilitĂ nell'intelligenza artificiale e sulle sfide di controllare contenuti generati autonomamente. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questo episodio inquietante.

Lo scorso fine settimana, Grok - il chatbot di intelligenza artificiale creato da xAI, la societĂ fondata da Elon Musk - ha iniziato a parlare come un leone da tastiera. Si è definito "MechaHitler", ha lodato Adolf Hitler, ha diffuso teorie del complotto sull'"epurazione" di Hollywood da parte di dirigenti di origine ebraica, ha insultato il presidente turco Erdogan e attribuito a Trump e Musk la responsabilitĂ indiretta per le vittime di un'alluvione in Texas. Il tutto, con il tono freddo e composto di un assistente virtuale che "dice la verità " fuori dal politicamente corretto. Non è stato un bug.

