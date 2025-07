Un nuovo asse per l’Europa? Roma Berlino e Parigi secondo Calovini e Scotto

In un’Europa alla deriva tra sfide globali e mutamenti politici, Roma, Berlino e Parigi emergono come i protagonisti di un nuovo ordine continentale. Secondo Calovini e Scotto, questi tre paesi, custodi di una lunga storia condivisa, sono chiamati a forgiare un asse solido e concreto, capace di trasformare le parole in azioni. È il momento di puntare su una collaborazione reale, capace di riscrivere il futuro dell’Europa.

In un contesto globale segnato dall’incertezza, in cui i tradizionali punti di riferimento vacillano, l’Unione europea è chiamata a ridefinire il proprio ruolo. Italia, Germania e Francia – tre Paesi che, per storia e posizione, sentono una responsabilità particolare verso l’integrazione europea – possono guidare questa fase. Serve una cooperazione più stretta che non resti a livello dichiarativo, ma si traduca rapidamente in strumenti concreti di azione comune, soprattutto nei settori chiave della difesa e della politica estera. In questo senso, l’intensificazione in atto degli scambi e degli incontri a livello politico e istituzionale rappresenta il punto di partenza da cui costruire una direzione condivisa. 🔗 Leggi su Formiche.net