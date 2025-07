Estroverso curioso coscienzioso? Ecco l' allenamento che fa per te

Se sei uno estroverso, curioso e coscienzioso, l’allenamento giusto per te può fare la differenza. Ma quale attività si adatta meglio alla tua personalità? La scienza ci dice che il nostro carattere influisce sulle scelte sportive, rendendo l’attività fisica ancora più efficace e gratificante. Scopri qual è l’allenamento perfetto per valorizzare chi sei davvero e trasformare il fitness in un’esperienza su misura.

Il miglior allenamento che puoi fare? Dimmi che carattere hai e ti dirò che esercizi fare. Proprio così. Personalità e fitness: un'abbinata meno casuale di quanto si pensi. Perché se ci si allena per restare in forma o per scaricare lo stress, per socializzare o per scolpire il corpo, in fondo dipende anche da chi siamo. Letteralmente. Una nuova ricerca pubblicata su Frontiers in Psychology dimostra che il tipo di sport che scegliamo – e quanto siamo costanti nel praticarlo – potrebbe dipendere da come è strutturata la nostra mente. Più precisamente, dalla nostra personalità. Lo studio, firmato da un team dell’University College London, mette sotto la lente i cosiddetti Big Five (estroversione, coscienziosità, nevroticismo, apertura all’esperienza e gradevolezza) e li incrocia con indicatori di performance, gradimento dell’allenamento, resilienza e risposta allo sforzo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it