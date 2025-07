Catania-Casablanca con poche ore di volo un weekend alla scoperta del Marocco

poche ore di volo per catapultarsi in un mondo sorprendente, tra tradizione e modernità. Da Catania a Casablanca e Rabat, ogni angolo rivela un patrimonio affascinante e un'energia travolgente che trasforma un weekend in un'esperienza indimenticabile. Pronti a scoprire il Marocco come mai prima d'ora?

Da Catania al Marocco - Casablanca e Rabat, precisamente - per trascorrere tre giorni di shock cromatico, culturale e inaspettato. Partiti con un bagaglio di luoghi comuni, è stato un viaggio dall'effetto "wow". Tra architettura francese, souk da scoprire e grattacieli futuristici. Sono bastate. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Aeroporto, al via da oggi il volo diretto Catania-Casablanca - Da oggi, l'aeroporto di Catania si apre a nuove opportunità con l'attivazione del volo diretto per Casablanca, operato da Royal Air Maroc.

