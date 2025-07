L'ex stella UFC Randy Couture gravemente ferito | ustioni di 1° e 2° grado dopo un incidente in pista

Un drammatico incidente in pista ha coinvolto l’ex stella UFC Randy Couture, ricoverato con gravissime ustioni di primo e secondo grado. Il 62enne ex campione MMA si stava preparando per il suo debutto nel circuito NHRA quando è stato vittima di un grave incidente automobilistico. Trasportato d’urgenza in ospedale, Couture affronta ora una sfida difficile: conoscere i dettagli di questa terribile avventura e le sue condizioni attuali.

Bruttissimo incidente automobilistico per l'ex pluricampione MMA Randy Couture, rimasto gravemente ustionato e ferito. Il 62enne ex lottatore si è infortunato durante i test in vista del suo debutto nel circuito NHRA delle gare ad accelerazione. Trasportato d'urgenza in elicottero in ospedale, ha riportato anche lesioni e intossicazione da fumo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: randy - couture - gravemente - ferito

L'ex stella UFC Randy Couture gravemente ferito: ustioni di 1° e 2° grado dopo un incidente in pista; Blowback - Vendetta incrociata, la recensione: un action approssimativo; Randy Couture gravemente ferito in un incidente d’auto.

L’ex stella UFC Randy Couture gravemente ferito: ustioni di 1° e 2° grado dopo un incidente in pista - Bruttissimo incidente automobilistico per l’ex pluricampione MMA Randy Couture, rimasto gravemente ustionato e ferito. Segnala fanpage.it