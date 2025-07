Zelensky a Roma per la Conferenza di ricostruzione dell' Ucraina | Massiccio attacco russo a Kiev due morti

In un contesto di tensione crescente, la visita di Zelensky a Roma per la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina accende i riflettori sul sostegno internazionale. Nel frattempo, Kiev fronteggia un massiccio attacco russo, mentre il Vaticano si offre come sede per negoziati di pace e l’Italia si schiera al fianco dell’Ucraina. La partita diplomatica è aperta: quale sarà il prossimo passo verso una risoluzione duratura?

Papa Leone: "Il Vaticano disponibile come sede per i negoziati". Mattarella: "L'Italia sta con l'Ucraina, Kiev entri nell'Ue". Riprendono le consegne americane di munizioni di artiglieria a Kiev.

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarĂ in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherĂ in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

