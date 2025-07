Dal Napoli alla Juventus sta accadendo tutto in queste ore

Da Napoli a Juventus, il mercato infiamma le ore decisive: un anno dopo il trionfo, i riflettori sono puntati sui cambiamenti che stanno scuotendo entrambe le squadre. Dalla maglia azzurra a quella bianconera, le trattative si intensificano tra dettagli e sorprese. Mentre il Napoli si prepara al nuovo capitolo di Conte, un ex giocatore sembra fare il suo ingresso tra i rivali. La prossima mossa potrebbe rivoluzionare gli equilibri del calcio italiano.

Dalla maglia azzurra a quella bianconera nel giro di un anno: ore decisive per l’affare, i dettagli. Dopo l’euforia per il quarto Scudetto, il Napoli ha subito rimesso le mani sul futuro. Il secondo anno di Antonio Conte è partito con idee chiarissime e, soprattutto, con grande movimento sul fronte delle entrate e delle uscite. Nel mentre, un giocatore che ha vestito la maglia azzurra fino a poco fa, sembrerebbe avvicinarsi ai rivali della Juventus. Caprile può approdare alla Juventus dopo l’addio al Napoli. La Juventus avrebbe messo nel mirino un profilo ben noto all’ambiente partenopeo. Come riportato da “TuttoSport” si tratta di un calciatore oggi in forza al Cagliari, ma che in passato ha fatto parte della rosa azzurra: Elia Caprile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Dal Napoli alla Juventus”, sta accadendo tutto in queste ore

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

È tutto vero: Kevin De Bruyne è un nuovo giocatore del Napoli.

Ebbene sì. Dopo le sanzioni del 2023 la Juventus è di nuovo a rischio penalizzazione in A e squalifica in Europa: a breve dovrà rispondere di nuovi illeciti (e la recidiva la inguaia) Ne scrivo da due anni: la nuova Juve (come la Consob ha già appurato e delib

Juanlu-Napoli, in arrivo la possibile svolta: può accadere tutto nelle prossime ore - IL DS Manna starebbe pensando ad un’idea per velocizzare la trattativa in entrata. Lo riporta informazione.it

Juve-Napoli, cambia la corsa scudetto: esultano i tifosi bianconeri - Corsa scudetto completamente stavolta: cambiano le cose tra Juventus e Napoli, l'annuncio fa esultare i tifosi bianconeri ... Riporta juvelive.it