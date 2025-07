Per Cinema Sotto le Stelle torna uno dei film più amati di sempre | I Goonies

per cinema sotto le stelle torna uno dei film più amati di sempre, i Goonies. A 40 anni dalla sua uscita, venerdì 11 luglio alle 21.30 nell’arena di Largo San Giorgio a Pordenone, il classico cult degli anni ’80 torna sul grande schermo, pronto a far sognare nuove generazioni. Per l’occasione, il film sarà proiettato in un’atmosfera magica all’aperto, regalando emozioni indimenticabili sotto le stelle e ricordando perché questo capolavoro rimane nel cuore di tutti.

