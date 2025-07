Ecomafie 111 reati ambientali al giorno e più casi di corruzione negli appalti

In Italia, l'emergere di pratiche illecite nel settore ambientale sta allarmando l'intera nazione. Con 111 reati ambientali al giorno e 249 casi di corruzione negli appalti, il nostro paese si trova di fronte a una sfida cruciale per la tutela del territorio e della legalità. La crescente diffusione di queste illegalità minaccia la sostenibilità e la qualità della vita. È tempo di agire per fermare questa spirale negativa e proteggere il nostro futuro.

In Italia aumentano i casi di corruzione negli appalti legati all’ambiente, dalla realizzazione di opere pubbliche alla gestione di servizi, come quelli dei rifiuti urbani e della depurazione, passando per la concessione di autorizzazioni ambientali alle imprese. Nel 2024, sono 88 quelle censiti da Legambiente da maggio 2024 ad aprile 2025, con un aumento del 17,3% rispetto al 2023 (862 le persone denunciate, +72,4% rispetto all’anno precedente). I reati ambientali, in generale, sono aumentati del 14,4 per cento, arrivando a 40.590, una media di 111 reati al giorno. Sale anche il numero delle persone denunciate, 37. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ecomafie, 111 reati ambientali al giorno e più casi di corruzione negli appalti

