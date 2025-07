Il progetto di fitness ravennate pronto a ' conquistare' la Romagna | in arrivo tre nuove palestre

Il progetto di fitness ravennate si prepara a conquistare la Romagna, con tre nuove palestre in arrivo. Il gruppo NowGym, gi√† radicato a Ravenna, amplia i propri orizzonti per offrire a pi√Ļ persone uno stile di vita attivo e salutare. Un passo ambizioso che promette di rivoluzionare il panorama del benessere regionale, portando energia, innovazione e community anche nelle citt√† di Forl√¨ e Cesenatico. Preparati a scoprire un nuovo modo di allenarti!

Il gruppo imprenditoriale ravennate specializzato nel settore fitness √® pronto ad allargarsi con l'apertura di tre nuove palestre in Romagna. Si tratta del marchio NowGym, gi√† presente a Ravenna e provincia che ora punta a 'conquistare anche il territorio forlivese e cesenate. Quando nel 2016 √®. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

