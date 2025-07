Sole e tumori della pelle una nuova terapia rivoluziona la cura del basalioma

Sole e tumori della pelle: una nuova terapia sta rivoluzionando la cura del basalioma. Dopo il successo nel melanoma, il farmaco immunoterapico Daromun, somministrato direttamente nella massa tumorale, si presenta come una speranza concreta anche per i tumori cutanei più comuni, come il carcinoma basocellulare e squamocellulare. I risultati preliminari di uno studio innovativo aprono nuove prospettive di speranza per milioni di pazienti, segnando una svolta significativa nel trattamento oncologico della pelle.

Dopo aver dimostrato la sua efficacia nel melanoma, il farmaco immunoterapico Daromun, iniettabile direttamente nella massa tumorale, sembra essere promettente anche nel trattamento dei tumori cutanei più diffusi: il carcinoma basocellulare e quello squamocellulare. I risultati preliminari di uno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

