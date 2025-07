Finto postino finto nipote vero truffatore Da Napoli a Roma per raggirare 17 volte gli anziani

un ingegnoso stratagemma: fingere di essere un postino o un nipote in difficoltà, per guadagnarsi la fiducia delle vittime e depredarle con astuzia. Un uomo di 25 anni di Napoli, trasferitosi a Roma, è ora al centro di un'inchiesta per aver truffato 17 anziani, sottraendo tra 300 e 400 mila euro. La sua abilità nel manipolare e ingannare rende ancora più inquietante questa vicenda, che mette in luce quanto sia importante rimanere vigili di fronte alle frodi.

Un 25enne di Napoli, in trasferta a Roma, è accusato di aver messo a segno una lunga serie di truffe ai danni di persone anziane, per un bottino stimato tra i 300 e i 400 mila euro. Il giovane, arrestato ad Arzano (Napoli), aveva messo a punto un sistema tanto rodato quanto spietato, sfruttando. 🔗 Leggi su Romatoday.it

