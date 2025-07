Nepal inondazioni spazzano via un ponte | le immagini della piena

Le inondazioni monsoniche hanno devastato il Nepal, spazzando via un importante ponte con immagini spettacolari e drammatiche. Decine di soccorritori sono già al lavoro per salvare le persone scomparse e recuperare i corpi delle vittime. La natura si è scatenata in modo violento, lasciando dietro di sé un segno indelebile di distruzione. La lotta contro le forze della natura è appena iniziata, e l’intervento resta cruciale per garantire la sicurezza delle comunità colpite.

Decine di soccorritori hanno perlustrato mercoledì le rive di un fiume di montagna alla ricerca delle persone scomparse dopo che le inondazioni monsoniche hanno spazzato via il ponte principale del Nepal verso la Cina e hanno causato almeno nove morti. La polizia ha detto che decine di soccorritori erano già sul posto e si prevede che altri si uniranno ai soccorsi. Nove corpi sono stati recuperati dal fiume. Secondo l’ufficio amministrativo del distretto di Rasuwa, finora le forze di sicurezza hanno salvato 55 persone, tra cui quattro indiani e un cinese. L’inondazione del fiume Bhotekoshi martedì ha distrutto il ponte dell’amicizia a Rasuwagadi, che si trova a 120 chilometri a nord della capitale, Kathmandu. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nepal, inondazioni spazzano via un ponte: le immagini della piena

Inondazioni in Nepal, le operazioni di soccorso in elicottero - Le acque impetuose delle recenti inondazioni in Nepal hanno trasformato una valle dell'Himalaya in un teatro di emergenza, rendendo indispensabili operazioni di soccorso rapide e decisive.

