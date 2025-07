ABBONATI A DAYITALIANEWS Previsioni generali: stabilità e caldo in aumento, ma attenzione al Nord. Tra l’ 11 e il 13 luglio, l’Italia sarà interessata da un progressivo aumento delle temperature, specialmente al Centro-Sud e sulle Isole. Tuttavia, sul Nord Italia si prevede un ritorno dell’instabilità, con possibili rovesci e temporali localizzati. Venerdì 11 luglio: alta pressione e caldo moderato. La giornata di venerdì 11 luglio sarà caratterizzata dalla presenza di un promontorio di alta pressione che garantirà condizioni stabili e prevalentemente soleggiate su gran parte della Penisola. Venti deboli, con locali rinforzi di Maestrale sull’ Adriatico meridionale e nel Canale d’Otranto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Come sarà il meteo in Italia dall’11-13 luglio: previsioni per il fine settimana