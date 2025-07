' Sabato botanico' all' Orto Botanico di Pisa

Sabato botanico all’Orto Botanico di Pisa: un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di meraviglie verdi. Ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università invita a scoprire le sue preziose collezioni attraverso visite guidate tematiche, che svelano i segreti di un patrimonio vegetale unico e in continuo mutamento. L’approfondimento di questo mese è dedicato alle...

Come ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata tematica, dedicata alle sue preziose collezioni vegetali per scoprire un patrimonio botanico unico, che muta nel corso delle stagioni. L’approfondimento di questo mese è dedicato alle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

sabato botanico | L'orto botanico e i suoi specchi d’acqua - Scoprire i segreti nascosti degli specchi d’acqua dell’Orto botanico, tra piante acquatiche e giochi di riflessi.

Appena inaugurata la nostra fotografica BIOVERSITY 2025, che espone le 30 foto finaliste del concorso organizzato dalla CoSA di @Unipisa La mostra sarà visitabile sino al 3 agosto presso il Museo Botanico (orario di apertura: tutti i giorni 10-17) Vai su X

