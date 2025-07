Assegno unico calendario pagamento luglio In calo percettori e importi | ecco perché

L’assegno unico universale per luglio sta suscitando molte domande: mentre le date di pagamento si avvicinano, gli importi percepiti sono in calo. Perché questa riduzione? Scopriamo insieme le ragioni dietro a questa variazione e cosa aspettarci nei prossimi giorni, così da essere preparati e pianificare al meglio le nostre finanze familiari.

Questo mese l'Assegno unico universale per i figli arriverà tra il 15 e il 18 luglio. Ma nel frattempo gli importi stanno calando. I primi dati diffusi dall?Inps sulle. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Assegno unico, calendario pagamento luglio. In calo percettori e importi: ecco perché

