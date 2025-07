Vendita abusiva di bombole di gas | il blitz dopo la segnalazione dei residenti

Un’operazione lampo della Polizia locale di Calata Capodimonte ha smascherato un’attività di vendita abusiva di bombole di gas, segnalata dai cittadini. L’intervento tempestivo ha portato al sequestro delle forniture illegali e alla sanzione degli irregolari. La sicurezza dei residenti resta una priorità: continueremo a vigilare per tutelare la comunità da chi mette a rischio la nostra salute e il nostro ambiente.

Un’attività di vendita abusiva di bombole di gas è stata individuata dal personale dell’Unità Operativa Stella della Polizia locale in Calata Capodichino. Su segnalazione dei cittadini gli agenti sono intervenuti presso la sede, che risultava sprovvista sia del titolo abilitativo per la vendita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: vendita - abusiva - bombole - segnalazione

