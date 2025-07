Sabrina Scampini denuncia un hater | Inviti alla morte e alla malattia sui social troppa democrazia

La giornalista Sabrina Scampini si fa portavoce di un grave problema sociale, denunciando con coraggio gli insulti e le minacce di morte e malattia sui social. In un gesto di estrema sinceritĂ , condivide un messaggio che evidenzia come la libertĂ di parola si possa trasformare in uno spazio di odio. La sua testimonianza apre una riflessione urgente sul rispetto e la responsabilitĂ digitale. Continua a leggere.

La giornalista Sabrina Scampini ha condiviso sui social un lungo post in cui denunciava pubblicamente un messaggio ricevuto da un hater: "Aveva un brutto tumore, poi purtroppo è guarita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

