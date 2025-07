Milano uccide la madre e si getta dal balcone

Un tragico episodio scuote Milano, lasciando la città sotto shock. Un uomo ha commesso un gesto estremo, uccidendo la madre e poi togliendosi la vita gettandosi dal balcone. Questa drammatica vicenda solleva domande profonde sulla sofferenza e sulla fragilità umana, invitandoci a riflettere sul significato di tutela e supporto nella nostra società.

A Milano c'è stato un caso di omicidio-suicidio. Pare che un uomo abbia ucciso la madre e poi si sia gettato dal balcone.

Tragedia a Milano: a 15 anni uccide la vicina di casa e la madre lo denuncia - Una tragica vicenda ha scosso il quartiere Vigentino di Milano, dove un ragazzo di 15 anni ha ucciso la vicina di casa.

Ultim'ora, morta la bimba caduta dal balcone insieme alla madre: https://cityne.ws/VkWe1 Vai su Facebook

