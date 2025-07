Zelensky dal Papa e da Mattarella E Ursula fa un assist alla Meloni

In un contesto internazionale sempre più complesso, i leader mondiali si muovono con strategie e alleanze che plasmano il futuro della pace e della ricostruzione. Zelensky riceve sostegno da Papa, Mattarella e Ursula, mentre il Vaticano fa da mediatrice. La conferenza di Roma segna un passo importante, con l’Italia in ascesa a Bruxelles. Intanto, la guerra in Ucraina continua a infuriare, ma speranze di dialogo rimangono vive. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Leone XIV propone ancora il Vaticano come sede dei negoziati. Oggi conferenza per la ricostruzione a Roma senza Starmer e Macron, ma con la Von der Leyen. Segno che a Bruxelles il peso dell’Italia è aumentato.. Massicci bombardamenti nell’Ovest ucraino. Il Cremlino sulle invettive del tycoon: «È il suo stile, siamo tranquilli». E conferma il terzo round dei colloqui di pace.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Zelensky dal Papa e da Mattarella. E Ursula fa un assist alla Meloni

