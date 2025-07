Stewart Copeland traforma le hit dei Police in un' opera orchestrale

Stewart Copeland, leggendario batterista dei Police, trasforma le iconiche hit della band in un’inaspettata opera orchestrale. Con "Police Deranged For Orchestra", il musicista porta sul palco un’esperienza emozionante e innovativa, rivisitando i suoi successi in chiave sinfonica. Un progetto nato dalla sua lunga esperienza come compositore cinematografico, che promette di sorprendere e incantare il pubblico. Un’occasione imperdibile per ascoltare i brani dei Police sotto una nuova luce, e scoprire come la musica può evolversi e reinventarsi.

Milano, 9 lug. (askanews) - Ha dato una veste nuova ed emozionante a brani leggendari, Stewart Copeland, fondatore e batterista dei Police, porta in scena Police Deranged For Orchestra, un'opera orchestrale unica in cui rivisita, le hit della band. un progetto nato così. "Faccio musica per orchestra da molto tempo. Ho imparato a farlo quando ho lavorato come compositore cinematografico per 20 anni come mercenario e ogni tanto inserivo una traccia strumentale poco conosciuta dei Police. E così ho iniziato a orchestrare le hit e il risultato è diventato questo spettacolo". Un processo nato da un'ispirazione del tutto inaspettata, che ha trasformato quelle canzoni pop in un'esperienza sinfonica senza precedenti, che quest'estate porta in Italia per quattro date evento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stewart Copeland traforma le hit dei Police in un'opera orchestrale

