Superbike Donington barometro del Mondiale? Bulega e Razgatlioglu vicinissimi il round britannico segnerà la direzione del titolo

Il Mondiale Superbike 2025 entra nel vivo della sua seconda fase, e il Barometro di Donington promette scintille. Con soli 9 punti a separare Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu, il round britannico si preannuncia decisivo per la corsa al titolo. Dopo una prima metà di stagione ricca di emozioni, ora tutto è nelle mani dei piloti: chi saprà dominare in questa sfida cruciale e scrivere il suo nome nell’albo d’oro?

Mondiale Superbike 2025, inizia la seconda parte della stagione. Sei appuntamenti agonistici in archivio, altrettanti ancora da disputare, a cominciare da quello dell'imminente fine settimana, durante il quale i centauri saranno impegnati nell'autodromo di Donington, in Gran Bretagna. Si ricomincia da 9, ovverosia dai punti che separano Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu nella classifica generale. Dopo Cremona, l'italiano appariva lanciatissimo verso la conquista del titolo. Il turco ha però reagito vigorosamente, rintuzzando quasi interamente il distacco accumulato in precedenza, complice anche uno sfortunato "zero" dell'emiliano, abbattuto da un avversario nella Superpole Race di Misano.

