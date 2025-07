Percorsi sostegno | possibile iscriversi contemporaneamente a INDIRE e a Università? Chiarimenti

Sei interessato ai percorsi di sostegno? Il Ministero chiarisce finalmente che è possibile iscriversi contemporaneamente a INDIRE e a un’università, eliminando così i dubbi degli ultimi giorni. La normativa per i triennalisti (art. 6) permette di presentare una sola domanda, scegliendo tra le due opzioni. Scopri come procedere e quale strada scegliere per valorizzare al massimo il tuo percorso formativo.

Il Ministero chiarisce le modalità di iscrizione ai percorsi di specializzazione per il sostegno. È possibile presentare una sola domanda di iscrizione, scegliendo tra INDIRE o una singola Università, ponendo fine ai dubbi degli ultimi giorni. Ecco come procedere. Il chiarimento del Ministero: la normativa per i triennalisti (art. 6) Il Ministero dell’Istruzione e del . Percorsi sostegno: possibile iscriversi contemporaneamente a INDIRE e a Università? Chiarimenti . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

