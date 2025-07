A 19 anni guadagno 35mila euro all’anno Lavoro nell’intelligenza artificiale da quando avevo 16 anni Il Latino? Non è utile | il caso Leonardo Trapani

A soli 19 anni, Leonardo Trapani si trova a guadagnare 35 mila euro all’anno grazie alla sua passione per l’intelligenza artificiale, che ha coltivato sin dai 16 anni. La sua strada alternativa, lontana dai percorsi tradizionali, lo ha portato a diventare imprenditore di successo senza rinunciare alle sfide. Tuttavia, dietro il brillante andamento si nascondono anche difficoltà e riflessioni sul valore di un percorso non convenzionale. Ma cosa si cela davvero dietro questa giovane promessa?

“La mia è stata una strada alternativa”. Così Leonardo Trapani ha definito il suo percorso professionale a Il Corriere della Sera. A 16 anni è stato assunto come sviluppatore di programmi per l’intelligenza artificiale. I primi guadagni a 900 euro al mese. A 18 anni ha aperto la Partita Iva e poi la Maturità al Liceo Scientifico con 71 (“Il Latino? Non ne vedo l’utilità”) e oggi è imprenditore di se stesso. Ma non è tutto oro quel che luccica. I genitori si sono opposti a questa strada alternativa: ” erano quasi arrabbiati. Mi ripetevano in continuazione che avrei dovuto concentrarmi soltanto sulla scuola, altrimenti non avrei mai combinato niente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it